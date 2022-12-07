سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022

المصدر: البيان

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شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعات متتالية في البنوك خلال الفترة الماضية، ونستعرض معكم اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022، آخر أسعار الدولار وفقا لتحديث بداية اليوم في البنوك المصرية.

بنك قناة السويس، سعر 24.5 جنيه للشراء، و24.65 للبيع.

24.62 جنيه للشراء في البنك المصري الخليجي، و24.65 للبيع.

24.40 جنيه للشراء، كما سجل سعر 24.47 للبيع.

البنك الأهلي، 24.54 جنيه للشراء و24.59 جنيه للبيع.

بنك مصر 24.54 جنيه للشراء و24.59 جنيه للبيع.

البنوك الخاصة، 24.58 جنيه للشراء و24.64 جنيه للبيع.

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