«إياتا»: قطاع الطيران سيعود للربحية في 2023

المصدر: جنيف - رويترز

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أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» أن قطاع الطيران سيعود للربحية العام المقبل للمرة الأولى منذ 2019، مع استمرار تعافي حركة النقل الجوي بعد نحو عامين من القيود المرتبطة بكوفيد 19.

وخسرت شركات الطيران عشرات المليارات من الدولارات في 2020 و2021 بسبب الجائحة، إلا أن السفر الجوي يشهد تعافياً بعض الشيء جعل بعض المطارات تجد صعوبة في مواكبته.

ويتوقع الاتحاد أن يحقق القطاع أرباحاً صافية 4.7 مليارات دولار في العام المقبل، مع توقعات بتسجيل أكثر من أربعة مليارات مسافر. وسبق أن اكتفى بالقول في تقديرات سابقة إن تسجيل أرباح في 2023 هو أمر يمكن تحقيقه. وفي ما يتعلق بعام 2022، قلّص الاتحاد توقعاته لخسائر القطاع إلى 6.9 مليارات دولار من 9.7 مليارات دولار.

وعلّق المدير العام للاتحاد ويلي والش على العودة المتوقعة للربحية في 2023 بالقول: «هذا إنجاز عظيم بالنظر لحجم الضرر المالي والاقتصادي الناجم عن القيود التي فرضتها الحكومات بسبب الجائحة».

وقال الاتحاد إن توقعاته مبنية على إعادة فتح تدريجي للصين أمام حركة النقل الدولي وتخفيف القيود المفروضة محلياً في إطار سياسة «صفر كوفيد». وإذا لم يحدث ذلك فإن ربحية شركات الطيران ستتأثر. وقال إن هناك خطراً آخر يخيّم على توقعات 2023، وهو احتمال دخول بعض الاقتصادات في حالة ركود.

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