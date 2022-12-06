107 مليارات دولار عائدات العراق النفطية خلال 11 شهرا

المصدر: د ب ا

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بلغت عائدات النفط العراقي من النفط الخام الذي تم تصديره خلال 11 شهرا نحو 107 مليارات دولار.

وذكرت إحصائية لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) أوردتها وكالة "شفق نيوز" الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن "إيرادات النفط العراقي المصدر خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي 2022 بلغت 107 مليارات و877 مليونا و786 ألفا و336 دولارا، بمعدل شهري بلغ تسعة مليارات و807 مليونا و71 مليونا و 485 دولارا".

وأضافت أن "هذه الإيرادات ارتفعت عن العام الماضي بنسبة 57 % حيث بلغت فيها العائدات المالية 68 مليارا و258 مليونا و861 الفا و485 دولارا وبمعدل ستة مليارات و205 ملايين و351 الفا و44 دولارا".

وأشارت إلى أن "شهر أيار/مايو الماضي شهد أعلى ايراداً مالياً من المبيعات النفطية حيث بلغ 11 مليارا و477 مليونا و514 ألفا و4 دولارات، فيما كان شهر كانون الثاني/ يناير الماضي أقل الأشهر من حيث الايرادات حيث بلغت ثمانية مليارات و322 مليونا 679 الفا و526 دولارا".

ويعتمد العراق بنسبة 96 %على الإيرادات النفطية في موازنته العامة، وتعرضت الحكومة السابقة إلى ضغوطات كبيرة مع عدم قدرتها في دفع رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى نتيجة انخفاض اسعار النفط إلى ما دون 30 دولارا للبرميل في بداية عام 2020 مع انتشار مرض كوفيد 19 قبل أن تعاود الأسعار للارتفاع مرة اخرى.

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