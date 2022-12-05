الذهب يسجل مستويات قياسية جديدة في مصر

المصدر: البيان

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سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين مستويات قياسية جديدة في مصر، حيث سجل متوسط سعر غرام الذهب عيار 21 في بداية التعاملات 1630 جنيها.

ونشرت صحيفة "المصري اليوم" متوسط أسعار الذهب في مصر، بداية تعاملات اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022 في مصر وفقا لآخر تحديث.

وسجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الاثنين 5 ديسمبر في مصر 1863 جنيها لغرام الذهب.

كما سجل سعر الذهب عيار 21، الاثنين 5 ديسمبر في مصر 1630جنيهًا لـ جرام الذهب، فيما سجل سعر الذهب عيار 18، 1397 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب 13400 جنيه، بينما وصل سعر أونصة الذهب اليوم الاثنين 1797 دولارا أمريكيا.

في المقابل، انخفض سعر الذهب عالميا في العقود الآجلة لتسجل الأوقية 1811.20 دولارا أمريكى، بنسبة 0.21%، كما ارتفعت في العقود الفورية للذهب لتسجل الأوقية سعر 1797.51 دولارا أمريكي، بنسبة 0.28%.

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