الكويت.. توجيه بإيقاف الربط الآلي لأنظمة القوى العاملة مع مصر

المصدر: البيان

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أكد الشيخ طلال الخالد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة ووزير الداخلية الكويتي، اتخاذ إجراءات جديدة تعمل على إيقاف العمل بقرار رقم (107) لعام 2019، بشأن مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة مصر بشأن ربط أنظمة القوى العاملة بين البلدين إلكترونياً.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي، عدم الحاجة للربط الآلي مع أي جهة خارجية ومن ضمنها مذكرة التفاهم المشار إليها، وذلك بحسب جريدة «القبس» الكويتية.

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