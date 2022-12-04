سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

المصدر: البيان

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استقر سعر الدولار اليوم الأحد، مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات الاسبوع الجاري في جميع البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم

مصرف أبو ظبي الإسلامي

24,58 جنيها للشراء

24,61 جنيها للبيع

البنك الأهلي المصري

شراء 24,51 جنيها

بيع 24,56 جنيها



البنك التجاري الدولي

شراء 24,55 جنيها

بيع 24,61 جنيها

بنك فيصل الإسلامي

شراء 24,55 جنيها

بيع 24,61 جنيها

بنك مصر

شراء 24,51 جنيها

بيع 24,56 جنيها

بنك بلوم

شراء 24,51 جنيها

بيع 24,61 جنيها

بنك الكويت الوطني

شراء 24,56 جنيها

بيع 24,62 جنيها

وسجل سعر الدولار في بنوك:" مصرف أبو ظبي الإسلامي، الاستثمار العربي، بنك المشرق" 24,58 جنيها للشراء 24,61 جنيها للبيع.

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