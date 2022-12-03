قفزة جنونية في أسعار الذهب في مصر

المصدر: البيان

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قفزت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت لتسجل مستويا جديدا يمثل الأعلى في سوق الصاغة محليا، وتخطى سعر الجرام عيار 24 اليوم 1900 جنيه بالمصنعية والدمغة والضريبة لبعض المشغولات، وفقا لصدى البلد.

وشهدت الأسعار موجة من الارتفاع المستمر على مدار أسابيع، بلغت ذروتها اليوم السبت 3 ديسمبر، إذ وصل سعر عيار 21 إلى 1600 جنيه رسميًا بدون إضافات.

وارتفعت أسعار الذهب بعد أن هبطت من مستوى 1515 جنيهًا إلى 1,465 جنيها الأربعاء الماضي، إذ وصل سعر الجرام عيار 21 اليوم إلى 1700 جنيه اليوم بالمصنعية والدمغة والضريبة للشراء لبعض المشغولات.

ووصل الأصفر أعلى مستوى وصل إليه بعد ذروة الحرب الروسية الأوكرانية، إذ تجاوز سعر الجرام عيار 24 اليوم الـ 1829 جنيهًا رسميًا بدون مصنعية ويصل 1900 جنيه أو يزيد بمصنعية ودمغة وضريبة بعض المشغولات، كما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 12,800 جنيه لأول مرة.

وهبطت أسعار الأصفر على المستوى العالمي لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1,797 دولارا بعد 1,802 دولار أمس.

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