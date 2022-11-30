سعر الجنيه المصري مقابل الدولار اليوم الأربعاء

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بعد الارتفاعات المتتالية لسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري سجل سعر "الأخضر" اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022، في بنك قناة السويس، سعر 24.50 جنيه للشراء، و24.60 للبيع في سعر الدولار.

وفي البنك المصري الخليجي سجل 24.58 جنيه للشراء، و24.61 للبيع في سعر الدولار.

في بنك مصر 24.5 جنيه للشراء 24.55 جنيه للبيع في سعر الدولار.

في البنك الأهلي 24.5 جنيه للشراء 24.55 جنيه للبيع في سعر الدولار.

في البنوك الخاصة 24.54 جنيه للشراء 24.6 جنيه للبيع في سعر الدولار.

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