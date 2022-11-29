السعودية تمدد أجل وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لدى المركزي المصري

المصدر: القاهرة - رويترز

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أفادت وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء أن المملكة مددت أجل وديعة قيمتها خمسة مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري. دون أن تذكر مدة التمديد.

وأودعت السعودية خمسة مليارات دولار لدى البنك المركزي في مارس في الوقت الذي تعرضت فيه مصر لضغوط مالية متزايدة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أدى لارتفاع أسعار النفط والقمح وقلص أعداد السياح القادمين من روسيا وأوكرانيا.

ووفقاً لبيانات البنك المركزي ووزارة المالية فقد أودعت دول الخليج 13 مليار دولار على الأقل لدى البنك المركزي المصري منذ مطلع العام الجاري لدعم الاقتصاد المصري مما يرفع إجمالي الودائع الخليجية إلى 28 مليار دولار.

ويشمل ذلك ودائع أخرى طويلة الأجل بقيمة 5.3 مليارات دولار من السعودية يحل استحقاقها في النصف الثاني من 2026.

وقال مسؤول بصندوق النقد الدولي لرويترز في أكتوبر إن دول الخليج وافقت على تمديد أجل ودائعها لدى البنك المركزي المصري، وذلك إلى جانب اتفاق تمويل مع الصندوق بقيمة ثلاثة مليارات دولار ينتظر حالياً موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

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