ارتفاع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه المصري

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ارتفع سعر الدولار اليوم الاثنين، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية.

وبحسب الصحف المصرية جاءت الأسعار كالتالي:

البنك الأهلي المصري: 24.50 جنيها للشراء، و24.55 جنيها للبيع بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 24.50 جنيها للشراء، و24.55 جنيها للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 24.53 جنيها للشراء، و24.60 جنيها للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 24.52 جنيها للشراء بزيادة قرشين، و24.59 جنيها للبيع بزيادة 3 قروش.

البنك التجاري الدولي: 24.54 جنيها للشراء، و24.60 جنيها للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 24.50 جنيها للشراء، و24.60 جنيها للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 24.50 جنيها للشراء، و24.60 جنيها للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 24.48 جنيها للشراء، و24.58 جنيها للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.57 جنيها للشراء، و24.59 جنيها للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 24.50 جنيها للشراء، و24.60 جنيها للبيع.

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