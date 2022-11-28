سعر الذهب في مصر يسجل رقماً تاريخياً

المصدر: البيان

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شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعاً كبيراً بقيمة 13 جنيهاً للعيار 21 اليوم الاثنين 28 نوفمبر، وذلك بعد الارتفاع الذي سجله يوم أمس الأحد، ليصل بذلك سعر الجرام لأعلى مستوياته في تاريخ المعدن الأصفر في الأسواق المصرية.

وكانت أسعار الذهب داخل أسواق الصاغة المصرية شهدت حالة من التذبذب، منذ قرار البنك المركزي المصري في شهر أكتوبر الماضي برفع سعر فائدة الدولار، مما جعل سعر الذهب الآن في مصر يحقق ارتفاعات كبيرة ومتتالية. وفقاً لصحيفة «المصري اليوم».

سعر الذهب عيار 24

ارتفعت أسعار الذهب اليوم لعيار 24 ليسجل سعر 1668 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

شهدت أسعار الذهب اليوم لعيار 21 ارتفاعًا ملحوظًا لتسجل سعر 1460 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

سجلت أسعار الذهب لعيار 18 ارتفاعًا لتحقق 1251 جنيهًا.

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