الكويت تبيع أول شحنة وقود طائرات من إنتاج مصفاة الزور

المصدر: الكويت - د ب أ

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أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، ممثلة بقطاع التسويق العالمي، عن بيع أول شحنة من منتج وقود الطائرات من مصفاة الزور النفطية.

وقالت المؤسسة، في بيان صحافي، أمس، إنه يجري حالياً شحن الوقود على متن الناقلة «باسيفيك ساره»، بالتعاون والتنسيق مع الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبك».

وأضافت أن هذه الشحنة تعتبر باكورة إنتاج وقود الطائرات المطابق للمواصفات العالمية من مصفاة الزور، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز، يأتي بعد البدء بتشغيل وحدات المصفاة.

وأوضحت المؤسسة أنها تعكف هي وشركاتها التابعة على تلبية احتياجات السوق العالمي من الوقود النظيف، تماشياً مع متطلبات البيئة.

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