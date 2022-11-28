9.3 % نمو أرباح أكبر 10 مصارف سعودية

المصدر: الرياض - البيان

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أعلنت شركة ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، عن إصدار النسخة الأحدث من تقريرها «أداء القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية» للربع الثالث من عام 2022، والذي يؤكد نمو ربحية البنوك العشرة الأكبر في المملكة بمعدل كبير، والذي تمثل بارتفاع صافي الأرباح بواقع 9.3 % على أساس فصلي مؤدياً إلى ارتفاع العائد على حقوق المساهمين بنسبة 14.8 % خلال الربع الثالث من العام الجاري. ويعزى ارتفاع الربحية إلى زيادة إجمالي دخل الفوائد بنسبة 15.9 % على أساس فصلي وتراجع مخصصات انخفاض القيمة في الربع الثالث بواقع 15.4 % على أساس فصلي.

كما ارتفعت نسبة القروض والسلف المجمعة بواقع %2.9 على أساس فصلي خلال الربع الثالث من العام الجاري، لتواصل تجاوز نمو الودائع بمعدل 0.2 % على أساس فصلي. وبدوره، ازداد الدخل التشغيلي بواقع 4.9 % على أساس فصلي، مدفوعاً بشكل رئيسي بنمو إجمالي دخل الفوائد الذي يرتبط بشكل مباشر بارتفاع أسعار الفائدة. واستمر تحسن الكفاءة من حيث التكاليف على مستوى القطاع من خلال انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 0.9 % على أساس فصلي في الربع الثالث من عام 2022، وتراجع تكلفة المخاطر بنسبة 9 نقاط أساس على أساس فصلي لتصل إلى %0.4 مدفوعة بتراجع مخصصات انخفاض القيمة.

وتحسن العائد على الأصول بواقع 12 نقطة أساس على أساس فصلي، علماً أن صافي الربح حقق نمواً أسرع من متوسط قاعدة الأصول الأساسية البالغ 2.8 % على أساس فصلي. وفيما يخص جودة الأصول، تحسنت نسبة القروض المتعثرة إلى صافي القروض من 1.6 % خلال الربع الثاني من 2022 إلى 1.5 % خلال الربع الثالث من العام نفسه، بينما تراجعت نسبة التغطية إلى 152.0 %.

ويهدف التقرير إلى تسليط الضوء على أداء أكبر عشرة بنوك مدرجة في المملكة من خلال مقارنة أدائها في الربعين الثاني والثالث من عام 2022، بالاستناد إلى البيانات الفصلية الصادرة عنها. ويقيم التقرير، الذي يستند على بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، مجالات الأداء الرئيسية للبنوك، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.

وتضمنت قائمة البنوك العشرة المشمولة في التقرير كلاً من البنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك العربي الوطني، ومصرف الإنماء، وبنك البلاد، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة.

جودة الأصول

وقال أسد أحمد، المدير العام ورئيس الخدمات المالية في شركة ألفاريز آند مارسال في الشرق الأوسط: «تعتمد قوة القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية بالمجمل على ارتفاع أسعار الفائدة وتحسن جودة الأصول والتعافي الاقتصادي القوي. رفع البنك المركزي السعودي أسعار الفائدة لديه، انسجاماً مع قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بزيادة أسعار الفائدة بواقع 1.5 % خلال الربع الثالث من عام 2022 بهدف مواجهة التضخم، ونتوقع أن يواصل البنك توافقه مع سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من حيث زيادة أسعار الفائدة، ليضمن دعم صافي هامش الفائدة على مستوى القطاع المصرفي بأكمله. ومن المتوقع أيضاً أن يستمر نمو ربحية البنوك السعودية بالتزامن مع استمرار المسار التصاعدي لأسعار الفائدة».

أبرز التوجهات في نتائج الربع الثالث لعام 2022:

1 ارتفعت القروض والسلف المجمعة بنسبة 2.9 % على أساس فصلي خلال الربع الثالث من عام 2022، بينما سجلت الودائع المجمعة نمواً أبطأ بكثير بلغ 0.2 %. وبالتالي، واصلت نسبة القروض إلى الودائع على مستوى القطاع ارتفاعها للربع السابع على التوالي بواقع 2.6 % على أساس فصلي، لتستقر عند 96.2 % خلال الربع الثالث لعام 2022.

2 تسارع نمو الدخل التشغيلي خلال الربع الثالث لعام 2022 قياساً مع الربع الثاني، حيث شهد نمواً معتدلاً بنسبة 4.9 % على أساس فصلي مدفوعاً بارتفاع صافي دخل الفوائد بواقع 5.3 % وحصوله على دعم إضافي بفضل نمو إيرادات التشغيل الأخرى بنسبة 17.7 % على أساس فصلي. وازداد معدل الفائدة المطروح بين البنوك السعودية (مؤشر سايبور) بواقع 184 نقطة أساس خلال الربع الثالث من العام الجاري، بينما ارتفع إجمالي تكاليف الفائدة المجمعة بنسبة 67.8 % على أساس فصلي.

3 سجل صافي هامش الفائدة تحسناً طفيفاً، حيث فرض ارتفاع تكاليف التمويل ضغوطاً على التحسن الذي شهده العائد على الائتمان، وارتفع صافي هامش الفائدة بواقع 7 نقاط أساس إلى 3.05 % بالتزامن مع زيادة صافي دخل الفوائد المجمعة بواقع 5.3 % على أساس فصلي. كما ساهمت زيادة أسعار الفائدة المرجعية خلال الربع الثالث من العام الجاري في تحسن العائد على الائتمان بنسبة 5.9 %، إضافة إلى تراجع كلفة التمويلات المجمعة بواقع 45 نقطة أساس إلى 1.2 % على أساس فصلي، والذي يعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع مؤشر سايبور. وعلى العموم، سجلت ثمانية من البنوك العشرة الأكبر في المملكة نمواً في صافي هامش الفائدة خلال الربع الثالث لعام 2022.

4 أظهرت البنوك السعودية تحسناً في كفاءة التكاليف للربع الثالث على التوالي، حيث ارتفعت نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 88 نقطة أساس لتصل إلى 31.9 % على أساس فصلي، مدفوعة بنمو الدخل التشغيلي بواقع 4.9%، والذي تجاوز النمو المسجل في النفقات التشغيلية عند 2.1 % على أساس فصلي. وسجلت ثمانية من البنوك العشرة الأكبر تحسناً في كفاءة التكاليف.

5 شهدت ستة من أصل البنوك العشرة تراجعاً في تكلفة المخاطر خلال الربع الثالث، حيث تراجعت تكلفة المخاطر المجمعة بنسبة 9 نقاط أساس على أساس فصلي إلى 0.4 % نتيجة تراجع مخصصات انخفاض القيمة بواقع 15.4 % على أساس فصلي. وسجل البنك السعودي البريطاني (ساب) أكبر تراجع فصلي في مخصصات انخفاض القيمة بواقع 72.4 %.

6 تحسن العائد على حقوق المساهمين لدى البنوك السعودية منذ بداية العام الحالي متجاوزاً المستويات المسجلة قبل الأزمة الصحية العالمية. وسجل صافي الأرباح المجمعة لدى البنوك العشرة نمواً متوسطاً بواقع 9.3 % على أساس فصلي خلال الربع الثالث لعام 2022، ليتفوق على نسبة نمو الربع السابق والبالغة 2.7 %، مما ساهم بارتفاع إجمالي العائد على حقوق المساهمين بنسبة 1.3 % على أساس فصلي ليستقر عند 14.8 % في الربع الثالث، في الوقت الذي تحسن فيه العائد على الأصول بنسبة 0.1 % على أساس فصلي ليسجل 2.0 % في الربع نفسه، بينما ارتفع العائد على الأصول المرجحة بالمخاطر بواقع 0.2 % على أساس فصلي إلى 2.6 %.

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