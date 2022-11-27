قمة فوربس تبحث دور الشباب الأكثر ابتكاراً

المصدر: الجونة - البيان

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شهدت فعاليات اليوم الثاني لقمة فوربس الشرق الأوسط Under 30 انعقاد 14 جلسة نقاشية، تناول المشاركون فيها العديد من الموضوعات منها إنجازات الشباب تحت سن الثلاثين وريادة الأعمال والشركات الناشئة والتكنولوجيا المالية وعالم الميتافيرس، فضلاً عن حياة المشاهير في الفن والرياضة. وقد تم عقد المؤتمر بالتعاون مع مدينة الجونة، إحدى مدن شركة أوراسكوم للتنمية القابضة، وقد انطلق يوم الخميس الماضي، ويمتد حتى ثلاثة أيام.

سلط محمد عامر الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة في أولى جلسات القمة أمس الجمعة، الضوء على ما تقدمه المدينة من تسهيلات وامتيازات وخدمات لرواد الأعمال الشباب، والتي تمثل منظومة بيئية متكاملة تجمع بين الحياة اليومية والأعمال، مشيراً إلى أن الشركات المؤثرة لا تركز فقط على جني الأرباح، لكنها تسهم أيضاً في المجتمع على المستوى الاجتماعي والبيئي، كما كشف عن إطلاق «G Valley» كمركز متكامل لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة.

وشارك عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية، ومحمد شلباية الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو مصر، وياسر شاكر الرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر، في جلسة أدراتها كلودين كلويتي، مدير تحرير مجلة فوربس الشرق الأوسط، بعنوان «تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال». وأكد عمر الحمامصي أن ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط تشهد نمواً متسارعاً، فقد تضاعفت نسبة الشباب المهتمين بتأسيس شركاتهم الخاصة في قطاع الأعمال من 16 % في عام 2019 إلى 28 % اليوم.

وقال نائب رئيس شركة أنغامي لمنطقة شمال أفريقيا، حسام الجمل، في حلقة نقاشية بعنوان «ريادة الأعمال والشركات الناشئة، ومستقبل منصات البث الصوتي»، إن رواد الأعمال يحتاجون إلى العمل لمدة 4 سنوات على الأقل في شركة أخرى قبل إطلاق شركتهم الخاصة. وأضاف: «لا تحتاج إلى امتلاك مشروع تجاري خاص بك لكي تكون رائد أعمال، إذ يمكن أن تحقق ذلك في الشركة التي تعمل بها».

وكشفت أن فوربس الشرق الأوسط ستكون الشريك الإعلامي في النسخة المقبلة من منتدى شباب العالم، مع خطط لتعزيز التعاون.

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