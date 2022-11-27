6.4 مليارات ريال أصول الصيرفة الإسلامية العمانية

المصدر: مسقط - د ب أ

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تشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني إلى ارتفاع إجمالي أصول قطاع الصيرفة الإسلامية (البنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً) إلى نحو 6.4 مليارات ريال عُماني أي ما نسبته 16.2% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في سلطنة عمان، وذلك بنهاية سبتمبر الماضي، مسجلة ارتفاعاً بمعدل 9.1 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أمس، أن إجمالي رصيد التمويل الممنوح من الوحدات التي تمارس هذا النشاط، سجل ارتفاعاً بنسبة 11.8% ليبلغ نحو 5.3 مليارات ريال عُماني.

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