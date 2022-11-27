مصر تطلق بورصة للسلع لضبط الأسعار اليوم
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تطلق مصر اليوم بورصة للسلع بهدف استقرار الأسعار وتفعيل أدواتها وآلياتها السوقية، يأتي ذلك اتساقاً مع السياسة المصرية في تنظيم أسواق السلع وضبط واستقرار أسعارها في السوق المصري، وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية أعلنت في بيان يوم الثلاثاء الماضي طرح كميات للبيع من مخزون الأقماح لديها لشركات مطاحن القطاع الخاص من القمح المستورد عبر منصة البورصة المصرية للسلع، وبمعدل طرح مرتين أسبوعياً، وذلك ابتداء من الغد الأحد، ليمثل ذلك موعد الانطلاق الفعلي للبورصة المصرية للسلع.
ولفتت إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية ستكون طرفاً بائعاً للكميات المتاحة حتى لا يؤثر ذلك على الاحتياطي الاستراتيجي، وستكون الشركة القابضة للصوامع الجهة الملتزمة بالتسليم.