مصر تطلق بورصة للسلع لضبط الأسعار اليوم

المصدر: القاهرة - د ب أ

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تطلق مصر اليوم بورصة ‏ للسلع بهدف‏ استقرار ‏الأسعار وتفعيل أدواتها وآلياتها السوقية، يأتي ذلك اتساقاً مع السياسة المصرية في تنظيم أسواق السلع ‏وضبط واستقرار أسعارها في السوق المصري، وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية أعلنت في بيان يوم الثلاثاء الماضي طرح كميات للبيع من مخزون الأقماح لديها لشركات مطاحن القطاع الخاص ‏من القمح المستورد عبر منصة البورصة المصرية للسلع، وبمعدل طرح ‏مرتين أسبوعياً، وذلك ابتداء من الغد الأحد، ليمثل ذلك موعد الانطلاق الفعلي للبورصة ‏المصرية للسلع.

ولفتت إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية ستكون طرفاً بائعاً ‏للكميات المتاحة حتى لا يؤثر ذلك على الاحتياطي ‏الاستراتيجي، وستكون الشركة القابضة للصوامع الجهة ‏الملتزمة بالتسليم.

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