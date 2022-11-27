«ستاندرد آند بورز»: BB مع نظرة مستقرة لعُمان

المصدر: مسقط - د ب أ

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أعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من مستوى التصنيف «بي بي سالب» إلى «بي بي» مع نظرة مستقبلية مستقرة نتيجة تحسّن الأداء المالي للدولة. وأشارت الوكالة، في تقرير تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان، إلى أن رفع التصنيف الائتماني جاء نتيجة التحسن الملحوظ في الأداء المالي للدولة، وتحسن أداء ميزان المدفوعات، متوقعة أن يشهد الأداء المالي للدولة مزيداً من التحسن خلال العام الحالي إلى جانب تحسن مركز صافي الأصول في العام المقبل.

كما توقعت تراجع معدل الدَّين العام للدولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 61 % في 2021 إلى 44 % في 2022، وتوقعت ارتفاع عائدات سلطنة عُمان خلال العامين المقبلين، واستمرار الميزانية العامة للدولة والحساب الجاري في تحقيق فوائض مالية عام 2024.

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