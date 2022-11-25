4.16 تريليونات دولار القيمة السوقية للبورصات العربية

المصدر: أبوظبي - وام

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كشف صندوق النقد العربي عن وصول القيمة السوقية للبورصات العربية إلى 4 تريليونات و164 ملياراً و371 مليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي. وأوضح الصندوق، في النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية التي ترصد 13 بورصة عربية، أن القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية وصلت إلى 689.09 مليار دولار، فيما وصلت القيمة السوقية لسوق دبي المالي إلى 159.2 مليار دولار بمكاسب تجاوزت 1.27 مليار دولار. وأوضحت النشرة أن قيمة تداولات أسواق المال العربية شهدت ارتفاعاً بنسبة بلغت 4.94%، مقارنةً بالأسبوع السابق عليه نتيجة ارتفاع قيمة التداول في سبع بورصات عربية، وشهدت بورصتا أبوظبي والسعودية تحسناً بنحو 0.89 و4.83% على الترتيب.

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