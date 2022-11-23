ارتفاع أسعار 3 عملات عربية مقابل الجنيه المصري
ت + ت - الحجم الطبيعي
ارتفعت أسعار 3 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس.
ووفقا لموقع مصراوي فقد سجل الدينار الكويتي والدينار البحريني والدينار الأردني.
سعر الدينار الكويتي: 76.68 جنيه للشراء بزيادة 8 قروش، و79.60 جنيه للبيع بزيادة 9 قروش.
سعر الريال السعودي: 6.50 جنيه للشراء، و6.52 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي: 6.66 جنيه للشراء، و6.67 جنيه للبيع.
سعر الدينار البحريني: 63.20 جنيها للشراء، و65.01 جنيه للبيع بزيادة قرشين للشراء والبيع.
سعر الريال القطري: 6.27 جنيه للشراء، و6.70 جنيه للبيع.
سعر الدينار الأردني: 34.02 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و34.54 جنيه للبيع.