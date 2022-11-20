إقلاع أول رحلة طيران مباشرة بين تل أبيب والدوحة على هامش مونديال 2022

المصدر: أ ف ب

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أقلعت الأحد أول رحلة طيران تجاري مباشرة بين تل أبيب والدوحة على هامش انطلاق أولى مباريات كأس العالم لكرة القدم على ما أكد مصور وكالة فرانس برس.

وأكدت شركة الخطوط الجوية القبرصية توس إيروايز لفرانس برس الجمعة إنها حصلت على الضوء الأخضر من هيئة الطيران المدني القطرية لتسيير ست رحلات مباشرة من تل أبيب إلى الدوحة وست أخرى في الاتجاه المعاكس.

وغادرت الرحلة صباح الأحد من مطار بن غوريون في تل أبيب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليئور حيات إن "التاريخ صُنع" مع "أول رحلة مباشرة بين تل أبيب والدوحة".

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