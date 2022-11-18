السعودية تتيح إصدار تأشيرة بديلة دون رسوم عند الخروج النهائي للعمالة خلال 90 يوماً من وصولهم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف برنامج «مساند» أحد برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، أنه يمكن للمستفيدين إصدار تأشيرة بديلة دون رسوم حكومية في حال الخروج النهائي للعمالة خلال 90 يوماً من تاريخ وصولهم إلى المملكة.

وأوضح برنامج «مساند» أن مسؤولية مكتب الاستقدام عن العمالة المنزلية التي تم استقدامها، تكون لمدة لا تزيد على 90 يوما (3 أشهر) من تاريخ قدومها إلى السعودية، وبعد انقضاء فترة الـ90 يوما، تكون مسؤولية العامل على الطرف الثاني «صاحب العمل» وذلك حسب ما هو موضح في بنود العقد. وفقا لصحيفة عكاظ.

يذكر أنه يلزم سداد رسوم التأشيرة 2000 ريال لإصدار تأشيرة العمالة المنزلية،وهي الرسوم المطلوبة من الجهات الحكومية للحصول على التأشيرة، وسداد تكلفة الخدمة الإلكترونية 150 ريالا غير شامل لضريبة القيمة المضافة فيما لو تم التقديم عن طريق موقع مساند إلكترونياً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز