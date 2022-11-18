السعودية تعفي مواطني الهند من «شهادة خلو السوابق» للحصول على تأشيرة السفر

المصدر: البيان

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أعفت المملكة العربية السعودية مواطني جمهورية الهند من تقديم شهادة خلو السوابق (PCC). وبهذا القرار لم يعد تقديم الشهادة شرطاً لحصول مواطني الهند على تأشيرة سفر إلى السعودية.

ووفق بيان أصدرته السفارة السعودية في الهند يوم أمس الخميس فإن هذه الخطوة تأتي في ضوء العلاقات القوية والشراكة الاستراتيجية بين السعودية والهند. وفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية.

وأوضحت السفارة أنه تم اتخاذ هذا القرار كجزء من جهود البلدين لتعزيز علاقاتهما. وأعربت السفارة عن تقديرها لمساهمة أكثر من مليوني مواطن هندي يعيشون في السعودية بكل سلام.

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