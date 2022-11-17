مصر تكشف إيرادات قناة السويس وعدد السفن خلال 153 عاما

المصدر: البيان

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كشف رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع عن عدد السفن التي مرت في القناة والإيرادات التي تحصلت عليها خلال 153 عاما.

وصرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، بأن إحصائيات الملاحة بقناة السويس سجلت منذ افتتاحها في 17 نوفمبر عام 1869 وحتى يومنا هذا عبور قرابة 1.4مليون سفينة، بإجمالي حمولات صافية تصل إلى 32.4 مليار طن، وكميات بضائع تقدر بنحو 26 مليار طن بين الشرق والغرب، لتعكس الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها القناة على مدار 153 عامًا ضمن منظومة حركة التجارة العالمية.

وأضاف أنه طوال ما يزيد عن قرن ونصف قرن من الزمان تمكنت قناة السويس من تحقيق إيرادات ضخمة تبلغ 155.4 مليار دولار، وتظل إلى الآن واحدة من أهم موارد النقد الأجنبي للخزانة العامة للدولة المصرية.

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