سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

المصدر: البيان

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شهد سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس استقرارًا في البنوك العاملة في مصر، حيث استقر سعر الدولار اليوم في بداية التعاملات الصباحية في البنك المركزي، ليسجل 24.43 جنيها للشراء، و24.52 جنيها للبيع.

وفي البنك الأهلي سجل 24.41 جنيها للشراء، و24.46 جنيها للبيع.

وفي بنك مصر سجل 24.41 جنيها للشراء، و24.46 جنيها للبيع.

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل 24.46 جنيها للشراء، و24.51 جنيها للبيع.

وفي بنك الإسكندرية سجل 24.44 جنيها للشراء، و24.51 جنيها للبيع.

وفي البنك العربي الإفريقي الدولي سجل 24.44 جنيها للشراء، و24.51 جنيها للبيع.

وفي بنك بلوم مصر سجل 24.41 جنيها للشراء، و24.51 جنيها للبيع.

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