الدولار يقفز إلى 24.5 جنيه في البنك المركزي المصري

المصدر: البيان

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ارتفع سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس مقابل الجنية المصري، وقفز الدولار إلى مستوى قياسي جديد عند 24.50 جنيه للبيع، مقابل نحو 24.41 جنيه للشراء في البنك المركزي المصري.

ويشهد سوق الصرف في مصر، تحولات كبيرة منذ بداية العام الحالي، عقب التعويم الأول الذي أعلن عنه البنك المركزي في اجتماعه الاستثنائي خلال شهر مارس الماضي، وفقدت العملة المصرية نحو 24% من قيمتها، بعدما قفز سعر صرف الدولار من مستوى 15.74 جنيه إلى نحو 19.64 جنيه في نهاية أكتوبر الماضي.

وجاء أعلى سعر لصرف الدولار في البنوك لدى البنك المصري الخليجي والأهلي الكويتي عند مستوى 24.45 جنيه للشراء، مقابل نحو 24.48 جنيه للبيع.

وفي 8 بنوك بقيادة البنك التجاري الدولي – مصر، والمشرق، سجلت العملة الأمريكية مستوى 24.43 جنيه للشراء، مقارنة مع 24.48 جنيه للبيع.

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