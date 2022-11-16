ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
واصل الدولار الأمريكي ارتفاعه اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصري في 10 بنوك بنهاية التعاملات، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لموقع مصراوي.
البنك الأهلي المصري: 24.41 جنيه للشراء، و24.46 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 24.41 جنيه للشراء، و24.46 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 24.44 جنيه للشراء، و24.51 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 24.41 جنيه للشراء، و24.43 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 24.46 جنيه للشراء، و24.51 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
البنك العربي الأفريقي: 24.42 جنيه للشراء، و24.49 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 24.41 جنيه للشراء، و24.51 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 24.41 جنيه للشراء، و24.51 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.46 جنيه للشراء بزيادة 3 قروش، و24.51 جنيه للبيع بزيادة 5 قروش.
بنك البركة: 24.41 جنيه للشراء، و24.51 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.