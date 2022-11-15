تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية 85% بالربع الثاني

المصدر: الرياض - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت وزارة الاستثمار السعودية، في تقرير، إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة تراجعت نحو 85% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2022.

وذكر التقرير أن الاستثمار الأجنبي المباشر سجل 7.9 مليارات ريال (2.1 مليار دولار) في الربع الثاني هذا العام انخفاضاً من 51.9 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2021.

وباستثناء إغلاق صفقة الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية في الربع الأول من 2021، يكون الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة نما 46.5% في الربع الثاني من العام الجاري.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز