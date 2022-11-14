الدولار يواصل ارتفاعه أمام الجنيه المصري

المصدر: البيان

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واصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الاثنين، حيث سجلت شاشات البورصة تحركا جديدا في سعر الدولار للبيع والشراء داخل البنوك العاملة بمصر.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد سجل سعر الدولار في البنك المركزي، 24.36 جنيها للشراء، و24.44 جنيها للبيع، بينما سجل الدولار في البنك الأهلي 24.36 جنيها للشراء، و24.41 جنيها للبيع، و في بنك أبوظبي الإسلامي 24.43 للشراء و24.46 للبيع.وفي بنك مصر عند 24.36 للشراء و24.41 للبيع.وفي بنك كريدي أجريكول اليوم 24.36 للشراء و24.41 للبيع.وفي بنك العربي الأفريقي الدولي 24.38 للشراء و24.45 للبيع.وفي بنك الكويت الوطني 24.1 للشراء و24.2 للبيع. وفي أبوظبي التجاري 24.41 للشراء و24.46 للبيع.

وفي بنك البركة إلى 24.36 للشراء و24.41 للبيع. وفي بنك الإمارات دبي الوطني 24.36 للشراء و24.46 للبيع. وفي بنك بلوم 24.36 للشراء و24.41 للبيع. وفي بنك الإسكندرية 24.38 للشراء و24.45 للبيع.

وفي بنك قناة السويس 24.36 للشراء و24.46 للبيع.وفي بنك إتش إس بى إس 24.41 للشراء و24.46 للبيع.وفي بنك المشرق 24.41 للشراء و24.46 للبيع.

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