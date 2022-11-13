مصر تكشف حقيقة وجود عجز بكميات الأرز في الأسواق

المصدر: البيان

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة وجود عجز في الكميات المعروضة من الأرز الأبيض بالأسواق والمنافذ التموينية، حسبما تردد على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية التي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة توافر كل السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي، ومن بينها الأرز بكل أنواعه.

وأشارت إلى انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بجميع الأسواق والمنافذ التموينية بكل محافظات الجمهورية.

ولفتت إلى توافر الأرز الأبيض بسعر 10.5 جنيهات للكيلو بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية.

وبينت أن سعره بالأسواق (السلاسل التجارية - محال السوبر ماركت والميني ماركت) يتراوح من 12 إلى 15 جنيهاً للكيلو معبأ، ومن 11 إلى 12 جنيهاً للكيلو السائب.

وذكرت أنه يتوافر مخزون استراتيجي من الأرز يكفي الاستهلاك المحلي لمدة عام، مؤكدةً شن حملات تفتيش دورية على الأسواق كافة، لمنع أي تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.

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