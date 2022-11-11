توقف مؤقت لوحدات إنتاجية بمصفاة ميناء عبد الله في الكويت

المصدر: البيان

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أعلنت شـركـة البترول الوطنية الكويتية عن تعرُّض عدد من الوحدات الإنتاجية التابعة لمصفاة ميناء عبد الله، مساء اليوم، لانقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي، ما أدى إلى توقفها مؤقتاً عن العمل.

وأوضحت الشـركـة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، أنه يجري العمل على إعادة تشغيل الوحدات بعد إيصال التيار الكهربائي إليها مجدداً.

وأكدت أن عمليات الإنتاج والتصدير لم تتأثر نتيجة هذا الانقطاع، مشيرةً إلى أنها استمرَّت وفق برنامجها المعتاد.

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