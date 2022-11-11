ارتفاع أسعار الذهب في مصر والجنيه الذهب يسجل رقماً قياسياً

المصدر: البيان

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ارتفعت أسعار الذهب في مصر ليسجل سعر جرام الذهب من عيار 21، نحو 1260 جنيهًا، بزيادة 32 جنيهًا عن سعره صباح أمس وذلك نتيجة لارتفاع سعر الأونصة عالميا لتصل لـ 1760 دولارا.

وارتفع سعر جرام الذهب من عيار 24، الأكثر انتشارا في دول الخليج، ليسجل 1440 جنيهات للجرام، كما زاد سعر جرام الذهب من عيار 21، الأكثر تداولا في مصر ومدن الصعيد، إلى نحو 1260 جنيها للجرام، ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18، الأكثر انتشارًا في مدن الوجه البحري، إلى نحو 1080 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الجنيه الذهب وزن 8 غرامات من عيار 21 لأول مرة إلى نحو 10080 جنيها.

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