حقيقة إصدار مصر عملة معدنية بفئة 100 جنيه

المصدر: وكالات

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زعم مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي أنّ السلطات المصريّة أصدرت عملة معدنيّة جديدة للتداول من فئة مئة جنيه (حوالي 4 دولارات).

إلا أنّ القطعة المعدنيّة المذكورة ليست مخصّصة للتداول في الأسواق، بل هي إصدارٌ تذكاريّ لمناسبة انعقاد مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) في شرم الشيخ.

يتضمّن المنشور صورتين لعملة معدنيّة من فئة مئة جنيه مصريّ يظهر عليها شعار "كوب 27"، مرفقة بتعليق "العملة الجديدة لفئة 100 جنيه".

حظي المنشور بمئات المشاركات من صفحات مصريّة عدّة في موقع فيسبوك.

إلا أنّ الادعاء مضلّل، والقطعة النقديّة هذه ليست مخصّصة للتداول.

فقد أصدرتها مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، التابعة لوزارة المالية المصريّة، كعملة تذكارية بمناسبة انطلاق قمة المناخ في شرم الشيخ.

وأوضحت وزارة الماليّة أنّ هذه القطعة النقديّة ستباع بـ750 جنيهاً (حوالي 30 دولارا) داخل جناح الوزارة في مكان انعقاد القمّة، وستعرض لاحقاً للبيع في مقرّ مصلحة سكّ العملة في القاهرة.

وسبق أن أصدرت المصلحة عملات تذكاريّة عدّة من بينها مئة جنيه بمناسبة نقل المومياوات الملكية وأخرى لمناسبة مرور 90 عاماً على إنشاء شركة مصر للطيران.

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