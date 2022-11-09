سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم
واصل الدولار الأمريكي ارتفاعه اليوم الأربعاء مقابل الجنيه في بنك البركة مع بداية التعاملات، مقارنة بمستوياته أمس، بينما هبط قرشين في البنك العربي الأفريقي، فيما استقر في 8 بنوك أخرى.
وكان سعر الدولار ارتفع مقابل الجنيه في بعض البنوك بين 5 قروش و12 قرشا أمس الثلاثاء.
وتاليا سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم:
البنك الأهلي المصري: 24.30 جنيه للشراء، و24.35 جنيه للبيع.
بنك مصر: 24.30 جنيه للشراء، و24.35 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 24.30 جنيه للشراء، و24.40 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 24.32 جنيه للشراء، و24.37 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 24.35 جنيه للشراء، و24.40 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي: 24.31 جنيه للشراء، و24.38 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 24.30 جنيه للشراء، و24.40 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 24.30 جنيه للشراء، و24.40 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.35 جنيه للشراء، و24.40 جنيه للبيع.
بنك البركة: 24.30 جنيه للشراء، و24.40 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.