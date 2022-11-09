الإمارات تستضيف دورة تدريبية إقليمية لإعداد المدققين البحريين

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف الإمارات أول دورة تدريبية للمدققين البحريين يتم تقديمها باستخدام المنصات التعليمية الإلكترونية للمنظمة البحرية الدولية على مستوى العالم. وتضم قائمة المشاركين في الدورة التدريبية اختصاصيين من 18 دولة عربية يتم إعدادهم ليكونوا مدققين بحريين. ويتكون البرنامج التدريبي المكثف الذي يستمر لخمسة أيام؛ من محاضرات وورش عمل وتدريبات متقدمة، يقدمها نخبة من الاختصاصيين والاستشاريين في المنظمة البحرية الدولية.

وأشادت المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري بوزارة الطاقة والبنية التحتية بجهود المنظمة البحرية الدولية لجهودها الحثيثة في وضع المعايير المتعلقة بالسلامة والأمن والأداء البيئي للشحن الدولي، والتحضير لعقد الدورة التدريبية الإقليمية لإعداد المدققين ضمن برنامج المنظمة البحرية الدولية للتدقيق على الدول الأعضاء بالمنظمة، كما أثنت على فريق الإدارة البحرية في وزارة الطاقة والبنية التحتية الذي تولى الإعداد اللوجستي للدورة التدريبية.

وأشارت إلى أن الإمارات تعد من الدول البحرية الرائدة على مستوى العالم؛ حيث جاءت في المركز الثالث عالمياً في مؤشر تيسير التجارة المنقولة بحراً وتزويد وقود السفن، وفي المركز الخامس عالمياً ضمن أهم المراكز البحرية الدولية. ومن خلال عضويتها في مجلس المنظمة البحرية الدولية - الفئة (ب)، 3 مرات متتالية، تواصل الدولة العمل مع الأعضاء على الارتقاء بالقطاع البحري العالمي وصناعة النقل البحري.

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