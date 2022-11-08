وزير الطاقة العماني يتوقع هبوط أسعار النفط بعد موسم الشتاء

المصدر: شرم الشيخ - رويترز

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قال وزير الطاقة العماني سالم العوفي إنه يتوقع انخفاض أسعار النفط من نطاقها حول 90 دولاراً للبرميل بعد موسم الشتاء. وأضاف لرويترز على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب27» في مدينة شرم الشيخ الساحلية المصرية: «لا نعتقد أن الأسعار الحالية مستدامة بشكل مريح، نعتقد أنها ستنخفض بعد موسم الشتاء، وأنها ستتجه إلى وضع أكثر ارتياحاً».

وقال العوفي إن سلطنة عمان حددت سعر النفط في ميزانيتها عند 55 دولاراً للبرميل لتوفير هامش مريح لسداد ديونها، لكنه لا يعتقد أن الأسعار ستهبط إلى ذلك المستوى. وأضاف: «علينا ديون كثيرة ينبغي سدادها، لذا إذا وضعنا الموازنة على أساس سعر النفط عند 55 دولاراً فإن أي شيء فوق 55 دولاراً سيوجه إلى سداد الدين».

ومضى يقول إن اجتماع «أوبك+» المقبل في الرابع من ديسمبر في فيينا سيكون مدفوعاً إلى حد بعيد بالرسائل الصادرة من أوروبا عما إذا كانت القارة ستدخل في موجة ركود أم لا. وأضاف أنه إذا كانت الرسالة القادمة من أوروبا تفيد بأنها ما زالت تتوقع ركوداً وزيادة أسعار الفائدة، فستدرس «أوبك» مجدداً ما إذا كان لديها تخمة في المعروض.

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