الجنيه المصري يتراجع أمام الدولار

المصدر: البيان

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تراجع الجنيه المصري اليوم الثلاثاء أمام الدولار، بمقدار 5 قروشا في 3 بنوك وهي: البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي.

ووصل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 24.33 جنيه للشراء 24.38 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في بنك المصرف المتحد 24.25 جنيه للشراء 24.35 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر 24.25 جنيه للشراء 24.30 جنيه للبيع.



وجاء سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 24.25جنيه للشراء 24.35 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي 24.35 جنيه للشراء 24.40 جنيه للبيع.

ولامس الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 24.25 جنيه للشراء و24.30 جنيه للبيع.

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