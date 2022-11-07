«مصدر» تدعم دور المرأة في قضايا التغير المناخي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت منصة «السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة»، التابعة لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، عن إطلاق حملة عالمية تحت عنوان #IAmWiSER، بهدف تعزيز الدعم المقدم للنساء، ليكنّ مساهمات بشكل أساسي في الجهود المبذولة للتصدي لتبعات التغير المناخي، وتشجيع قادة العالم على تنفيذ المبادرات الرامية لبناء مستقبل أكثر شمولية واستدامة.

وتتوجه الحملة إلى صناع القرار وقادة الأعمال والأفراد حول العالم، للتعهد بالالتزام بدعم المرأة كمساهم في تحقيق التغيير المستدام، بما يتماشى مع هدفي الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الخامس والسابع، واللذين يسعيان إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات، وضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة.

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة: لطالما أدركت مصدر الدور المحوري الذي ينبغي أن تلعبه المرأة في بناء مستقبل مستدام، ونحن فخورون بإطلاق الحملة التي توجّه دعوة لشركائنا في جميع أنحاء العالم للانضمام إلينا، من أجل تعزيز دور المرأة ومساهمتها في عملية التحوّل نحو مصادر الطاقة النظيفة.

من جهتها، قالت الدكتورة لمياء نواف فواز، المدير التنفيذي لإدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في «مصدر»، ومديرة منصة «السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة»: تركز المنصة جهودها على النساء، وتعمل على تمكينهن ليصبحن قائدات ومساهمات بشكل فاعل في دفع عملية التنمية المستدامة الشاملة. وستمكننا الحملة من الوصول إلى جمهور أوسع، وتوجيه دعوة مباشرة للنساء والداعمين لهن في مختلف أنحاء العالم. ونتطلع إلى أن تقودنا تعهدات المشاركين في الحملة من صناع قرار وقادة أعمال وأفراد، إلى تحقيق تقدم فعلي وملموس.

وبحسب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تعتبر الفتيات والسيدات من أكثر الفئات التي تعاني من تبعات التغير المناخي على مستوى العالم، ما يفاقم مشكلة عدم المساواة بين الجنسين، ويفرض تهديدات نوعية على ظروفهن المعيشية، وصحتهن وأمانهن.

وتحظى الحملة بدعم خمس من السيدات البارزات اللاتي يسهمن حالياً في دعم تحقيق أجندة الاستدامة العالمية، من ضمنهن معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وداميلولا أوغونبيي، الرئيسة التنفيذية والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لمبادرة الطاقة المستدامة للجميع، والرئيسة المشاركة لشبكة الأمم المتحدة للطاقة، وبيغي شوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «لينك»، وألكسندرا بالت، الرئيسة التنفيذية للمسؤولية الاجتماعية في لوريال، والرئيس التنفيذي لمؤسسة «لوريال».

وقالت ألكسندرا بالت: تمثل الحملة احتفاءً بإنجازات النساء اللاتي يبذلن جهوداً كبيرة من أجل المساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة لمجتمعاتهن، وللكوكب بأسره. كما تتمثل أهمية هذه الحملة، في تحفيز وتمكين أجيال المستقبل لمتابعة هذه الجهود. ولا شك أن للمرأة دوراً محورياً في إحداث التغيير، ودفع عجلة التقدم على المستويين الاجتماعي والبيئي.

ويمكن للراغبين في المشاركة بالحملة، زيارة الموقع الإلكتروني لشركة «مصدر»، للتعبير عن التزامهم بالتعهد الذي تطلقه الحملة، وهو «ألتزم بدعم المرأة كمساهم في تحقيق التغيير المستدام». وسيكون على المشاركين تكريس التزامه والمساهمة في تحفيز الآخرين على الانضمام للحملة، والالتزام بالتعهد، من خلال رابط تتم مشاركته على منصات التواصل الاجتماعي.

وسوف تستضيف منصة «السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة»، خلال المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، الذي سيقام في مصر، في القسم الخاص بها ضمن جناح الإمارات، المشاركين، وستدعوهم للانضمام إلى تعهد #أدعم_التغيير_المستدام.

وباعتبارها الدولة المستضيفة لمؤتمر المناخ (COP28) العام المقبل، فقد وضعت الإمارات أهدافاً طموحة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، لتكون بذلك أول دولة في منطقة الشرق الأوسط، تعلن عن مثل هذا الهدف.

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