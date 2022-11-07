ارتفاع جديد في سعر الدولار بمصر

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل سعر الدولار الارتفاع مقابل الجنيه المصري، مسجلًا زيادة بقيمة 5 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين في مختلف البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المحلي.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد جاء أعلى سعر للدولار داخل بنك الاستثمار العربي عند 24.30 جنيها للشراء، و24.35 جنيها للبيع.

وسجل في ميد بنك ومصرف أبوظبي الإسلامي نحو 24.29 جنيها للشراء، و24.35 جنيها للبيع.

ووصل في البنك العربي الإفريقي الدولي إلى 24.28 جنيها للشراء، و24.35 جنيها للبيع.

وحقق مستوى 24.25 جنيها للشراء، و24.35 جنيها للبيع، في كل من: بنك الكويت الوطني، والبنك الأهلي القطري، وبنك الإسكندرية، والأهلي الكويتي والمصري الخليجي.

كما سجل في البنك العقاري المصري العربي، وبنك التنمية الصناعية، والمصرف المتحد، وبنك قناة السويس، وكريدي اجريكول، وSAIB، والمصرف العربي الدولي 24.25 جنيها للشراء، و24.35 جنيها للبيع.

ووصل في البنك التجاري الدولي CIB إلى 24.23 جنيها للشراء، و24.33 جنيها للبيع.

وحقق سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم نحو 24.22 جنيها للشراء، و24.31 جنيها للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والأهلي اليوناني، وبلوم مصر، وبنك البركة مصر، سجل سعر الدولار مستويات 24.20 جنيها للشراء، و24.30 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار أدنى مستوى له في بنك التعمير والإسكان، وبنك HSBC عند 24.15 جنيها للشراء، و24.25 جنيها للبيع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز