قناة السويس تحقق أعلى معدل عبور يومي للسفن

المصدر: وام

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أعلنت مصر أن حركة الملاحة في قناة السويس سجلت، اليوم، أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد إحصائيات العبور اليومية، محققةً أعلى معدل عبور يومي حيث تعبر 94 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 5 ملايين طن.

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال بلغ 53 سفينة بحمولات صافية قدرها 3 ملايين طن، فيما تعبر 41 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات صافية بلغ مليوني طن.

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