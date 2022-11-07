توقعات باستقرار النفط عند 100 دولار نهاية 2022

المصدر: (الجزائر - د ب أ)

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توقع وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، أمس، أن تفوق مداخيل بلاده من المحروقات 50 مليار دولار بنهاية العام الجاري، مرجحاً استقرار سعر برميل النفط في حدود 100 دولار حتى نهاية ديسمبر المقبل.

وقال في مداخلته خلال جلسة استماع نظمتها لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب: «بالنظر إلى الإنجازات المسجلة حتى سبتمبر الماضي، نتوقع مع نهاية 2022 ارتفاعاً 2% في الإنتاج الأولي للمحروقات، وتحسناً في مداخيل البلاد من المحروقات التي من المنتظر أن تفوق 50 مليار دولار». وتابع: «من المرجح أن تسجل الصادرات خارج المحروقات زيادة بأكثر من 40%، مقارنة بـ2021، بدفع رئيس من زيادة صادرات المواد المنجمية والمنتجات البتروكيماوية».

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