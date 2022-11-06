سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
شهد سعر الدولار استقرارًا أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد بالتزامن مع عودة عمل البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المحلي.
وبحسب وسائل إعلام مصرية جاءت الأسعار كالتالي:-
في البنك المركزي المصري: 24.20 للشراء وللبيع 24.31 جنيها.
في البنك التجاري الدولي: 24.18 جنيها للشراء، و24.28 جنيها للبيع.
في البنك الأهلي: 24.15 جنيها للشراء، و24.25 جنيها للبيع.
في بنك مصر: 24.15 جنيه للشراء، و24.25 جنيه للبيع.
في بنك الإسكندرية: 24.20 جنيه للشراء، وللبيع سجل 24.30 جنيه.
في البنك الأهلي الكويتي: 24.20 جنيها للشراء، و24.30 جنيها للبيع.
في بنك كريدي أجريكول: 24.20 جنيها للشراء، وللبيع سجل 24.30 جنيها.
في بنك مصر: 24.20 جنيها للشراء، وللبيع سجل 24.30 جنيها.
في المصرف المتحد: 24.15 جنيها للشراء، و24.25 جنيها للبيع.
في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.25 جنيها للشراء، وللبيع وصل إلى 24.30 جنيها.
في بنك البركة مصر: 24.10 جنيها للشراء، وللبيع وصل إلى 24.20 جنيها.