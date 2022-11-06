سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

المصدر: البيان

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شهد سعر الدولار استقرارًا أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد بالتزامن مع عودة عمل البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المحلي.

وبحسب وسائل إعلام مصرية جاءت الأسعار كالتالي:-

في البنك المركزي المصري: 24.20 للشراء وللبيع 24.31 جنيها.

في البنك التجاري الدولي: 24.18 جنيها للشراء، و24.28 جنيها للبيع.

في البنك الأهلي: 24.15 جنيها للشراء، و24.25 جنيها للبيع.

في بنك مصر: 24.15 جنيه للشراء، و24.25 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية: 24.20 جنيه للشراء، وللبيع سجل 24.30 جنيه.

في البنك الأهلي الكويتي: 24.20 جنيها للشراء، و24.30 جنيها للبيع.

في بنك كريدي أجريكول: 24.20 جنيها للشراء، وللبيع سجل 24.30 جنيها.

في بنك مصر: 24.20 جنيها للشراء، وللبيع سجل 24.30 جنيها.

في المصرف المتحد: 24.15 جنيها للشراء، و24.25 جنيها للبيع.

في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.25 جنيها للشراء، وللبيع وصل إلى 24.30 جنيها.

في بنك البركة مصر: 24.10 جنيها للشراء، وللبيع وصل إلى 24.20 جنيها.

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