السعودية تحدد السقف الأعلى لاستقدام العمالة الأجنبية وتتوعد المخالفين

المصدر: البيان

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حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، السقف الأعلى لاستقدام العمالة الأجنبية للجنسيات المسموح لها بالعمل في المملكة.

وشددت الوزارة على أهمية التزام الشركات والمكاتب كافة التي تقدم خدمات التوسط لاستقدام العمالة المنزلية بسقف الأسعار المعلن عنه لتجنب العقوبات المنصوص عليها في لائحة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية. وفقا لصحيفة عكاظ.

السقف الأعلى

- أوغندا 9500 ريال.

- تايلاند 10 آلاف ريال.

- كينيا 10870 ريالاً.

- بنغلاديش 13 ألف ريال.

- الفلبين 17288 ريالاً.

يذكر أن عمليات استقدام العمالة الفلبينية بما فيها المنزلية تستأنف غداً الاثنين 7 نوفمبر.

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