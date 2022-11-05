13.1 مليار جنيه استثمارات هيئة قناة السويس في خطة 22/2023

المصدر: وام

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أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية أن استثمارات هيئة قناة السويس تقدر بنحو 13.1 مليار جنيه في خطة عام 22/2023.

وأوضحت أن القناة أحد الـمصادر الرئيسة للنقد الأجنبي حيث تدر إيرادًا سنويًا يُناهز 6 مليارات دولار وتُسهِم في استيعاب حركة التجارة الـمُتنامية واستقبال الناقلات الضخمة والسفن العملاقة منوهة إلى أنه يمر من خلالها نحو 10% من إجمالي حركة التجارة العالـمية، وما يُقارب 25% من إجمالي حركة البضائع الـمُحْوّاة عالـميًا، و100% تقريبًا من إجمالي تجارة الحاويات الـمنقولة بحرًا من بين آسيا وأوروبا.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة اليوم حول مستهدفات واستثمارات قطاع قناة السويس بخطة العام المالي الحالي 22/2023.

و‎قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية إن مُستهدفات قطاع قناة السويس بخطة عام 22/2023 تتمثل في زيادة الإنتاج من 103.9 مليار جنيه عام 21/2022 إلى 120.3 مليار جنيه عام 22/2023، بنسبة زيادة 15.8% إلى جانب زيادة الناتج الـمحلي الإجمالي لقناة السويس بنسبة 7% ليرتفع من 100.5 مليار جنيه عام 20/2021 إلى 107.6 مليار جنيه في عام الخطة وكذلك زيادة الناتج إلى ما يعادل 118.4 مليار جنيه، بنسبة زيادة 17.8% عن العام السابق.

‏و أوضح التقرير أن إيرادات قناة السويس لم تتأثّر سلبًا بتبِعات الأزمة الأوكرانية لتي نشبت في 24 فبراير 2022 بعدما أفادت مُؤشّرات شهري فبراير ومارس بتنامي الـمُتحصلات من رسوم الـمرور بقناة السويس في ظل تزايُد الحركة الـملاحيّة، وتحوّل دول أوروبا لاستيراد البضائع من مناطق أخرى غير منطقة البحر الأسود خاصة الزيت الخام والغاز الطبيعي الـمُسال من منطقة الخليج العربي، فضلًا عن الوفورات الـمُحقّقة للناقلات عند الـمرور عبر قناة السويس بدلًا عن الـمسارات الأخرى التي تستغرق مدى زمنيا أطول وتكلفة أعلى في ظل تخطي سعر الزيت الخام حاجز 100 دولار/ برميل منوها إلى أن الإيرادات سجلت نحو 546 مليون دولار في شهر فبراير 2022 هو الأعلى مُقارنة بالشهر ذاته في الأعوام السابقة، وبنسبة زيادة تُناهز 17% قياسًا بشهر فبراير 2021.. في حين ارتفعت الإيرادات في شهر مارس إلى 601 مليون دولار مُقارنة بنحو 470 مليون دولار في شهر مارس عام 2021 بنسبة زيادة 27.9%.

وتوقّع التقرير تواصُل تحسّن الإيرادات في الربع الرابع من العام الـمالي 21/2022 لتُدور حول 600 مليون دولار شهريًا، بنسبة زيادة تربو على 22% في الـمتوسط مُقارنة بالربع الـمُناظر له من العام الـمالي السابق.

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