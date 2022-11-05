ارتفاع جديد .. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

المصدر: البيان

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ارتفع سعر الدولار اليوم السبت 5 نوفمبر ارتفاعا طفيفا مقابل الجنيه المصري داخل البنوك، بعد رفع البنك الفيدرالي لسعر الفائدة 75 نقطة أساس لليلة واحدة يوم الخميس الماضي.

وسجل الدولار اليوم داخل البنك المركزي المصري سعر 24.21 جنيه بيع، و24.32 جنيه شراء، وكان سعر الدولار اليوم في مصر قد كسر حاجز الـ24 يوم الأحد الماضي بعد قرارات البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس وتعويم الجنيه.

وسجل سعر الدولار اليوم السبت في بنك مصر 24.15 جنيه شراء و24.25 جنيه البيع.

أما في البنك الأهلي فقد سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 24.5 جنيه شراء و24.15 جنيه البيع.

وفي بنك القاهرة سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 24.5 جنيه شراء و24.15 جنيه بيع.

وسجل الدولار في بنك الإسكندرية 24.2 جنيه شراء و24.3 جنيه بيع.

أما بنك قناة السويس فقد سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 24.2 جنيه شراء و24.3 جنيه بيع.

وفي البنك التجاري الدولي سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 24.18 جنيه شراء و24.28 جنيه البيع.

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