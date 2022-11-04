بعد ارتفاع سعر الفائدة.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم

المصدر: البيان

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بعد ارتفاع أسعار الفائدة، سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 4 نوفمبر مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 24.2028 جنيه للشراء، و24.2957 للبيع. بينما سجل سعر اليورو داخل البنك المركزي المصري نحو 23.5857 جنيه للشراء، و23.6859 للبيع.

وسجل الدولار في بنكي الأهلي ومصر، نحو 24.15 جنيها للشراء، و24.25 جنيها للبيع، وسجل اليورو داخل بنكي الأهلي ومصر، 23.5004 عند الشراء وعند البيع سجل 23.8596.

ووصل سعر الدولار صباح اليوم في مصر داخل البنك التجاري الدولي Cib إلى 24.18 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى24.28.

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