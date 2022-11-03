بلومبرغ: مجموعة إم بي سي الإعلامية تخطط للطرح العام

المصدر: البيان

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ذكرت وكالة بلومبرغ أن مجموعة "ام بي سي" (MBC، أكبر مجموعة إعلامية في الشرق الأوسط، تعمل مع مصرفي "جيه بي مورغان" و"اتش اس بي سي هولدينغز" لطرح عام أولي في السعودية، وفقاً لأشخاص مطلعين.

قد يأتي إدراج المجموعة في وقت أقربه العام المقبل، وفقاً للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات ليست عامة، وفقا لقناة الشرق السعودية.

تمتلك الحكومة السعودية حصة 60% في MBC، فيما يمتلك الباقي المؤسس ورئيس مجلس الإدارة وليد الإبراهيم، أحد أغنى رجال الأعمال في المملكة.

بحسب المصادر، قد تضيف المجموعة الإعلامية مزيداً من البنوك للعمل على الطرح في مرحلة لاحقة؛ ولم تتضح على الفور تفاصيل الطرح بما في ذلك حجم الاكتتاب والتقييم والتوقيت، وهي أمور عرضة للتغيير.

وامتنع ممثلو MBC و"جيه بي مورغان" و"اتش اس بي سي هولدينغز" عن التعليق.

وسيطرت الحكومة على 60% من MBC -بما في ذلك الأسهم المملوكة لعائلة رائد الأعمال صالح كامل- بينما احتفظ الإبراهيم بحصته البالغة 40%.

تأسست MBC في لندن عام 1991. ونقلت مقرها الرئيسي إلى دبي في عام 2002، ثم إلى العاصمة السعودية الرياض.

المجموعة التي أطلقت أول قناة فضائية عربية مملوكة للقطاع الخاص، تضم الآن 20 قناة تلفزيونية وخدمة بث الفيديو "شاهد في آي بي" (Shahid VIP).

يأتي إدراج MBC وسط طفرة الاكتتاب العام في منطقة الخليج العربي، حيث انتعشت أسواق الأسهم الإقليمية بفعل ارتفاع أسعار النفط وتدفق أموال المستثمرين.

استحوذت المملكة العربية السعودية على الجزء الأكبر من ذلك من حيث عدد الاكتتابات الأولية، مع 22 إدراجاً في المملكة هذا العام من أصل 34 في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.

انتعشت موجة الإدراجات بشكل جزئي من بيع حصص في شركات حكومية لجذب المستثمرين الدوليين وتمويل الانتقال بعيداً عن الاقتصاد المعتمد على النفط، ولكن الانتعاش جاء أيضاً باندفاع الشركات العائلية للإدراج.

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