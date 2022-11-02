في أول منطقة حرة.. السعودية تمنح إعفاءً من ضريبة الشركات لمدة 50 عاماً

المصدر: البيان

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أطلقت المملكة العربية السعودية المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، وهي أول منطقة حرة بالمملكة وتقع ضمن أراضي مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وكشف وزير النقل السعودي، صالح الجاسر، أن المنطقة متكاملة، وفيها العديد من الخدمات، مع بنية تحتية متقدمة، كما أنها تمنح امتيازات ضريبية، حيث هناك إعفاءات من ضريبة الشركات لمدة 50 سنة، فضلاً عن أن المنطقة تتمتع بمرونة بالتوظيف. وفقاً لموقع "العربية نت".

وأضاف الجاسر، أن المنطقة اللوجستية الجديدة، هي منطقة تصنيع، ومنطقة خلق قيمة مضافة، وهي مرتبطة بالمطار، لافتاً إلى أن المنطقة تستهدف جذب أكبر 100 شركة على مستوى العالم لإقامة مجمعات لوجستية، لافتاً إلى أن شركة "أبل" تعتبر أول شريك ومستثمر في هذه المنطقة؛ إذ تم افتتاح أول مركز لها الذي سيخدم المملكة والدول الأخرى بما فيها أفريقيا.

وبين وزير النقل السعودي، أن مساحة المنطقة الجديدة، تبلغ نحو 3 ملايين متر مربع، وقابلة للتوسعة بمساحة إضافية، مشيراً إلى أن ما يميز هذه المنطقة هي الامتيازات الممنوحة للشركات العاملة في المنطقة.

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