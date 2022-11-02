قائمة الخدمات الجديدة التي أقرتها الداخلية السعودية عبر منصة «أبشر»

المصدر: البيان

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دشنت وزارة الداخلية السعودية أخيراً حزمة من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالأحوال المدنية على المنصة «أبشر - أفراد» للمواطنين والمقيمين.

وبهذه المناسبة أكد وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية المكلف الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، أن الخدمات الجديدة شملت خدمة إصدار بدل فاقد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونياً وإيصالها إلى عنوان المستفيد، وخدمة تسجيل المواليد إلكترونياً وإيصال الوثائق إلى الأمهات المواطنات، وخدمة تسجيل المواليد إلكترونياً وإيصال الوثائق إلى المقيمين. وفقاً لصحيفة "عكاظ".

وأوضح أن الخدمات الإلكترونية الجديدة تمكن المستفيدين من التقديم على الخدمة عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية «أبشر»، وطلب إيصال الوثائق لعنوان المستفيد دون الحاجة إلى المراجعة والتقديم حضورياً، وذلك ضمن الخطوات التطويرية للتعاملات الإلكترونية لتوفير الوقت والجهد والارتقاء بجودة خدمات الأحوال المدنية المقدمة لهم.

وبين اليحيى أن تدشين الخدمات الإلكترونية يأتي تماشياً مع التوسع في تقديم الحلول الذكية والتحول الرقمي لتسهيل التعاملات والإجراءات، ورفع مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.

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