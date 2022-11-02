توقيع مذكرة تفاهم بين "الهيئة العربية للاستثمار" و"سوناطراك" لإقامة مشاريع زراعية بالجزائر

المصدر: وام

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وقعت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي أمس بالجزائر مذكرة تفاهم مع مجموعة سوناطراك الجزائرية لتعزيز التعاون من أجل إقامة مشاريع زراعية متكاملة بالجمهورية الجزائرية، ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في الإنتاج النباتي والحيواني وتبادل الخبرات والتجارب الزراعية الرائدة، وإنشاء مشاريع زراعية متكاملة بالجزائر.

حضر توقيع المذكرة سعادة محمد بن عبيد المزروعي، رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وتوفيق حكار، المدير العام لمجموعة سوناطراك الجزائرية.

وشهدت مراسم التوقيع تقديم المزروعي عرضا تعريفياً عن مشاريع وأنشطة الهيئة في الوطن العربي ومبادرتها لتغطية العجز في السلع الغذائية الأساسية بالوطن العربي.

وبحث الجانبان مجالات التعاون المستقبلية في المشاريع التي تخدم المصالح المشتركة.

وأكد سعادة المزروعي أهمية هذه الاتفاقية الإطارية في تعزيز التكامل والتعاون المشترك لاسيما بعد إصدار الجمهورية الجزائرية قانون الاستثمار الجديد.

من جانبه، أكد توفيق حكار، المدير العام لمجموعة سوناطراك، أهمية توقيع هذه المذكرة في هذا التوقيت بهدف زيادة الإنتاج الغذائي من خلال التعاون والتنسيق مع الهيئة العربية لتنفيذ مشاريع استثمارية في عدد من المجالات التي تخدم الإنتاج الزراعي وتسهم في تعزيز الأمن الغذائي بالجمهورية الجزائرية وباقي الدول العربية.



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