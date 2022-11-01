«بيما للتأمين» تفتتح فرعاً في البحرين

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «بيما للتأمين»، الشركة المبتكرة في مجال تكنولوجيا التأمين الرقمية، والتابعة لمجموعة إينوك والتي تتخذ من دبي مقراً لها، توسيع نطاق عملياتها في دول مجلس التعاون الخليجي ليشمل مملكة البحرين.

ويأتي دخول «بيما للتأمين» الأسواق البحرينية إثر توقيع اتفاقية مع الشركة البحرينية الكويتية للتأمين، تقدّم «بيما للتأمين» بموجبها بوليصات التأمين تحت مظلة الشركة البحرينية الكويتية للتأمين التي توفّر أعلى مستويات حماية السيارات في المملكة.

جرت مراسم توقيع اتفاقية التعاون في مملكة البحرين بحضور نيكولا جاريلي، الرئيس التنفيذي لشركة «بيما للتأمين»؛ والدكتور عبد الله سلطان، الرئيس التنفيذي للشركة البحرينية الكويتية للتأمين؛ وعلي نور، الرئيس التنفيذي للعمليات للشركة البحرينية الكويتية للتأمين؛ وسارة الرميثي، رئيس قسم تطوير الأعمال ومسؤول الامتثال ومركز الخدمات المشتركة في شركة «بيما للتأمين».

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: شهدنا على مدى السنوات الثلاث الماضية نمواً ملحوظاً في هيكلية واستراتيجية «بيما للتأمين»، كجزء من برنامج مسرّعات الأعمال «NEXT» التابع لمجموعة إينوك. وقد عززنا عبر هذه الشركة تركيزنا على عملائنا مع حرصنا الشديد على تلبية تطلعاتهم، الأمر الذي أتاح لنا اكتساب حصة سوقية قوية خلال فترة زمنية قصيرة. وهذا يتماشى مع الاستراتيجيات والتوقعات بتوسيع نجاح بيما في مناطق أخرى ضمن دول مجلس التعاون.

ومع إطلاق «بيما للتأمين» في مملكة البحرين، ستعزز الشركة البحرينية الكويتية للتأمين من باقة عروضها الرقمية وستقود التغيير في سوق التأمين البحريني، حيث تهدف الشركتان إلى تزويد العملاء بحلول تأمين مخصصة حسب الطلب عبر مختلف الفئات، معزّزة بدعم تقني راسخ وقوي.

وساهمت «بيما للتأمين» منذ إطلاقها في 2019 في إحداث ثورة في قطاع التأمين في منطقة دول مجلس التعاون. وتوفر «بيما للتأمين» توفّر خدمات التأمين عبر الإنترنت، وتقدّم للعملاء نسبة مئوية من استرداد النقود بناءً على عدد الكيلومترات المقطوعة كل عام من خلال بوليصة تأمين قائمة على الدفع لكل كيلومتر. ويستفيد سائقو السيارات الذين أكملوا أقل من 20 ألف كيلومتر في العام من استرداد نقدي يصل إلى 25% من قسط بوليصة التأمين. كما كانت أول شركة في المنطقة تطلق بوليصات تأمين تعتمد على سلوك السائقين والسلامة في طريقة قيادتهم، وتعدّ الآن أول من يقدم عروضاً رقمية للتأمين على السيارات بما يتناسب مع المنطقة.

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